Из-за секты в Корее могут ужесточить карантин

"Количество новых случаев заражения в столичном регионе не сокращается, более того, инфекция распространяется и в других районах страны, в том числе неустановленными путями", - подчеркнул он. "Необходимы особые срочные меры, чтобы остановить вирус", - добавил премьер.

Республика Корея может ввести строгие меры социального дистанцирования на территории всей страны на фоне роста числа заразившихся коронавирусной инфекцией нового типа. Об этом заявил в субботу премьер-министр Чон Се Гюн в ходе встречи с членами правительства в Сеуле, передает ТАСС.

На протяжении последней недели в Южной Корее ежедневно фиксируются более 100 случаев заражения коронавирусом. Рост заболеваемости в столичном регионе, в частности, связан с пресвитерианской церковью "Саран чеиль", где общее число заразившихся превысило 700. Власти провели тесты на коронавирус среди нескольких тысяч ее последователей, однако местонахождение еще нескольких сотен прихожан остается неизвестным.

Ситуация усложняется тем, что многие члены "Саран чеиль" участвовали на минувших выходных в массовых несогласованных митингах в центре Сеула и могли распространить инфекцию. В связи с этим правительство призвало всех присутствовавших на этих мероприятиях пройти тест на коронавирус. Между тем южнокорейские СМИ неоднократно сообщали о фактах отказа от прохождения медосмотров сторонниками "Саран чеиль", а также о преднамеренных попытках некоторых из них саботировать работу врачей и заразить окружающих.

На этом фоне президент страны Мун Чжэ Ин призвал со всей строгостью закона наказывать тех, кто препятствует деятельности медицинских властей при взятии анализов на коронавирус и выявлении личностей заразившихся. Кроме того, в связи с усугубившейся эпидемиологической обстановкой в ряде регионов Южной Кореи, включая провинции Чолла-Намдо и Чхунчхон-Намдо, а также остров Чеджудо, введен второй - повышенный - уровень социального дистанцирования, который предполагает запрет на проведение массовых мероприятий с участием более 50 человек внутри помещений и 100 человек на открытом воздухе.

К настоящему моменту в Республике Корея зафиксировано 17 002 случая заражения коронавирусом, 14 169 пациентов выздоровели, число летальных исходов составляет 309. С 16 августа в южнокорейской столице и соседней провинции Кёнгидо действует повышенный уровень мер социального дистанцирования в связи с резким ростом случаев заражения коронавирусной инфекцией.