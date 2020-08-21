Распространена информация о фактической погоде на территории Азербайджана, сообщает Национальная служба гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов.

Согласно информации, скорость ветра достигала в Гяндже и Нефтчале 20 м/с, в Агстафе 18 м/с, Шамкире 16 м/с, Баку и на Апшеронском полуострове 28 м/с, на островах Чилов, Пираллахы 25 м/с, в Маштаги, Сумгаите 24 м/с, Аляте, Нефтяных Камнях 22 м/с. Высота волн, согласно данным со станции «Нефтяные Камни», составила 4,8 м.

Максимальная температура воздуха в Баку и на Апшеронском полуострове 29-34, в низменных районах 32-37, в горных районах 18-21, в НАР 32-39 градусов.