Навального доставили в берлинскую клинику видео
Алексей Навальный доставлен в субботу в берлинскую клинику Charite, сообщает корреспондент ТАСС с места событий.
Как заявил газете Bild правозащитник Яка Бизиль, состояние Навального во время полета и при посадке было стабильным. Машина скорой помощи в сопровождении полицейских въехала на территорию главного корпуса клиники - к отделению приема неотложных больных. На улицах у Charite дежурят правоохранители, собралось много прессы. Полицейские выстроились в цепь перед входом на территорию Charite и не позволяют журналистам туда проходить.