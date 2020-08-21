Зять Рамиза Мехтиева арестован на 15 суток Обновлено; фото
Решением суда Апшеронского района зять президента Национальной академии наук Азербайджана (НАНА), академика Рамиза Мехтиева - экс-депутат И.Алиев за нарушение карантинного режима арестован в административном порядке на 15 суток, сообщает haqqin.az.
Отметим, что 18 августа в загородном доме в поселке Новханы состоялась свадьба внучки экс-главы Администрации президента, президента Национальной академии наук Азербайджана (НАНА) Рамиза Мехтиева. 21 августа в социальных сетях появилось видео этой свадьбы. Экс-депутат И.Алиев арестован за организацию свадьбы.