Наказали и Сиявуша Новрузова

Как сообщили haqqin.az в ЙАП, за грубое нарушение требований режима карантина, введенного Оперативным штабом при Кабинете министров Азербайджана в целях предотвращения распространения пандемии COVİD-19 и защиты здоровья населения, заместителю исполнительного секретаря партии Сиявушу Новрузову объявлен выговор.

Все члены правящей партии призывают соблюдать требования особого режима карантина, не допускать действий, которые представляют опасность здоровью населения.

Отметим, что 18 августа в загородном доме в поселке Новханы состоялась свадьба внучки экс-главы Администрации президента, президента Национальной академии наук Азербайджана (НАНА) Рамиза Мехтиева. 21 августа в социальных сетях появилось видео этой свадьбы. На видео запечатлен ряд госчиновников и депутатов, включая депутата Сиявуша Новрузова и его супругу – омбудсмена Сабину Алиеву.