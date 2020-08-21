Лукашенко обвинил Запад в прямом вмешательстве в ситуацию в Беларуси

"Речь идет о финансировании, вытаскивании нас на переговоры с ОБСЕ — понятно, для чего они это делают", — приводит слова Лукашенко агентство Sputnik Беларусь.

Президент Беларуси Александр Лукашенко обвинил Запад в прямом вмешательстве в ситуацию, которая сложилась в республике после президентских выборов.

Белорусский президент также усмотрел признаки "военной поддержки" протестующих странами НАТО.

"Они все двигают к тому, чтобы затащить сюда якобы нового президента. Он обращается к западным государствам, в данном случае НАТО, с целью защиты населения. Они вводят войска — и на Беларуси можно поставить крест".

В целом ситуация в республике развивается "по плану цветных революций", добавил он. По его словам, "внешний фактор" появился в Беларуси из-за того, что "власть на месте".

Ранее Лукашенко поручил военному командованию страны задействовать "самые жесткие меры" для защиты территориальной целостности Беларуси. До этого на встрече с работниками одного из заводов он обвинил США и страны Евросоюза в организации "заварушки". В частности, президент заявил о наличии специального центра в Варшаве, где координируются действия протестующих.