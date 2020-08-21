Мужчина из-за банковской ошибки стал миллиардером на 15 минут

В американском штате Массачусетс психиатр Блез Агирре, являющийся клиентом Bank of America, неожиданно стал миллиардером из-за ошибки банка. Об этом сообщает Bloomberg.

Агирре открыл свой счет и заметил, что на нем лежит 2,45 миллиарда долларов. Мужчина повторно проверил сумму в мобильном приложении и на сайте финансовой организации, но ничего не изменилось.

Американец предположил, что сотрудники Bank of America самостоятельно заметят ошибки в переводе, но потом все же решил позвонить менеджеру по работе с клиентами, чтобы узнать о таинственных деньгах. «Это была ошибка с отображением и ничего более. Она была исправлена», — рассказал представитель финансовой организации Билл Холдин.

Агирре позже написал в своем Twitter, что это были его «15 минут безумного богатства».