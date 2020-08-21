Совбез ООН выступил против санкций США в отношении Ирана

Почти все страны-члены Совета Безопасности ООН выступили против санкций США в отношении Ирана, пишет «Известия».

Из 15 членов Совбеза 13 выступили против инициированного Соединенными Штатами запуска механизма восстановления санкций против Ирана. Среди тех, кто не поддержал США, в том числе союзники Вашингтона: Великобритания, Франция, Германия и Бельгия.

Великобритания, Франция и Германия отказались поддержать планы США по восстановлению санкций против Ирана. Согласно совместному заявлению стран, подобные шаги противоречат предпринимаемым ими усилиям в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий по урегулированию вокруг иранской ядерной программы (СВПД).

20 августа Майк Помпео обсудил с генсеком ООН Антониу Гутерришем восстановление санкций против Ирана. Госсекретарь США написал в своем твиттере, что США не допустят истечения срока оружейного эмбарго. По его словам, Штаты любым путем добьются того, чтобы Китай и Россия не поставляли оружие Ирану. В МИД РФ назвали усилия Вашингтона «ничтожными».