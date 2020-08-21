Лукашенко поручил закрыть все бастующие предприятия

Президент Беларуси Александр Лукашенко поручил с понедельника закрыть все бастующие предприятия. Об этом он рассказал на митинге своих сторонников в Гродно, трансляцию которого вел RT.

По словам главы государства, "если кто-то не хочет работать", губернаторы и председатели исполкомов не должны заставлять.

"Не надо. Мы их все равно не заставим и не уговорим. Страна переживет. Но если предприятие не работает — с понедельника замок на ворота, остановим. Люди остынут — разберемся, кого потом пригласить на это предприятие. С понедельника", — сказал президент.