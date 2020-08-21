Новый проект Госкомтаможни по оценке рисков

Реализуемый Государственным таможенным комитетом Азербайджана новый проект обеспечит полную автоматизацию оценки рисков при проведении операций при пересечении границы. Об этом haqqin.az сообщили в пресс-службе ГТК.

Начальник Главного управления аудита и управления рисками ГТК Фарид Алиев заявил, что новый проект создаст условия для более эффективного использования существующего потенциала таможенных пунктов пропуска, направляя ресурсы, имеющиеся в распоряжении Государственного таможенного комитета, в более рискованные области, а также установит на таможне систему управления рисками, соответствующую международным стандартам. В то же время это нововведение включает сокращение времени на пересечение границы, что входит в компетенцию Государственного таможенного комитета и является важным фактором укрепления позиций нашей страны в рейтинге Doing Business.

Что касается деталей предлагаемого нововведения, система обрабатывает данные на основе критериев риска для каждой операции пересечения границы, придает им особый вес с математически определенной степенью значимости и в результате определяет вероятность риска при проведении операции. По результатам оценки автоматически определяется форма проведения таможенного контроля.

В настоящее время разрабатываются технологические процессы для полноценной реализации проекта.