Прокуратура об убийстве в Сальяне

В прокуратуру Сальянского района поступила информация о том, что 22 августа примерно в 13 часов жительница района 37-летня Бясти Сафарова была убита на своем рабочем месте.

Как сообщили haqqin.az в районной прокуратуре, сотрудниками полиции и прокуратуры при участии судебно-медицинского эксперта был проведен осмотр места происшествия, выполнены другие процессуальные действия.

По факту в прокуратуре Сальянского района возбуждено уголовное дело по статье УК 120.1 (умышленное убийство), назначены соответствующие экспертизы.

В результате расследования были установлены основания для подозрения в том, что 38-летний Намид Алиев убил свою жену Бясти Сафарову, приехав в Сальянскую центральную районную больницу, где она работала старшей медсестрой.

Скрывшийся с места происшествия Н.Алиев был задержан в качестве подозреваемого и привлечен к следствию.

Оперативно-следственные мероприятия продолжаются.