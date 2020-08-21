Более 50 процентов россиян не готовы делать прививку от коронавируса после появления вакцины. К такому выводу пришли специалисты Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), передает ТАСС.

Они провели опрос среди 1,6 тысяч людей и выяснили, что 40 процентов отвечают положительно на вопрос будут ли они прививаться, 52 процента оказались против. Результаты огласил глава ВЦИОМ Валерий Федоров на форуме «Территория смыслов». При этом когда проводилось исследование он не уточнил.

«С одной стороны, мы все боимся и хотим, конечно же, этот страх снять. Хотим получить гарантию не заразиться. Как? Для этого, конечно, надо вакцинироваться. Тем не менее большинство вакцинироваться не планируют. Почему?» — задался вопросом Федоров.

Первая в мире вакцина от коронавируса зарегистрирована в России под названием «Спутник V». 15 августа запущено ее производство. Первыми будут привиты медики и граждане из групп риска. Примерно в середине сентября начнется массовая вакцинация россиян.