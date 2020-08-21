Китай тестирует вакцину от коронавируса на основе клеток насекомых

В Китае одобрили начало клинических испытаний вакцины от коронавируса, созданной на основе клеток насекомых. Соответствующее решение приняло госуправление медицинской продукции КНР, передает ТАСС.

Так, по данным источника, разработанный в лаборатории Сычуаньского университета препарат уже был успешно протестирован на обезьянах и других животных.

Как заверяют специалисты университета, работа над продуктом осуществлялась в течение нескольких месяцев, и им удалось создать вакцину высокого качества, которая до сих пор не вызвала каких-либо очевидных побочных эффектов.

Уточняется, что препарат будет производиться в объеме от 100 миллионов комплектов в год.