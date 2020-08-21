К Земле приближается астероид

Астероид 2018 VP1 подойдет к Земле на минимальное расстояние 2 ноября, накануне президентских выборов в США, сообщается на сайте одного из подразделений НАСА.

Отмечается, что приблизительно в 18:33 2018 VP1 пролетит в 384 тысячах километров от Земли. НАСА подчеркивает, что вероятность того, что астероид войдет в атмосферу планеты, составляет лишь один шанс из 240, или 0,41%.

Астероид открыт 3 ноября 2018 года. Он относится к группе "Аполлонов", то есть астероидов, чьи трассы пересекают земную орбиту.