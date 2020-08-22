В Турции 22 жертвы, 1309 новых случаев коронавируса
За последние сутки в Турции от коронавируса нового типа (COVID-19) скончались еще 22 человека, общее число жертв заболевания достигло 6 102. Об этом сообщил министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа.
Tanı konan hasta sayısı, uzun süredir, iyileşenlerden fazla. Kurallara uyulmaması; hastalığa yakalanma, hastalığı bulaştırma, birinin ağır hastalığına yol açma, sağlık hizmetlerinde yoğunluğa neden olma sebebi. Tedbir alalım. Yenilen virüs olacak. https://t.co/RVlhe7786O pic.twitter.com/hFQinfNV3f— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) August 22, 2020
По его словам, общее количество подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом возросло до 257 032, за прошедшие 24 часа 1 309 тестов на наличие вируса дали положительный результат.
Министр отметил, что за прошедшие сутки от коронавируса выздоровели 801, общее число выздоровевших достигло 236 370.