Немецкие полицейские установили круглосуточное дежурство у клиники «Шарите» в Берлине, куда был доставлен российский оппозиционер Алексей Навальный. Об этом правоохранители рассказали РИА Новости.

Они подтвердили, что останутся охранять здание всю ночь и что такой уровень обеспечения безопасности связан с госпитализацией Навального.

По данным агентства, около «Шарите» дежурят два микроавтобуса полиции, еще один расположен возле подъезда в приемный покой. Наряды правоохранителей патрулируют территорию, а одна из групп стоит возле центрального входа в клинику.