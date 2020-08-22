АУЕ закрыли, Гули убили исповедь на заданную тему
Две, казалось бы, никак между собой не связанные новости: первая – оказывается, в России почти официально существует организация «Арестантский уклад един», АУЕ, которая занимается популяризацией криминальных понятий. Со своими лидерами, активистами, рядовыми членами. Чуть ли не конференции и симпозиумы проводит на тему «Как стать правильным вором».
Вторая новость – в Турции убит самый, пожалуй, маститый вор-законник на постсоветском пространстве, в своем роде тяжеловес криминального мира Лоту Гули…
Что тут можно сказать… Новости-то, конечно, разные и между собой напрямую не связаны, но по сути об одном и том же – о тяжелой наследственной болезни, которая в разной степени терзает все народы на этом забытом богом пространстве уже лет 60 минимум…
У СССР было много недостатков, но были и свои преимущества, о которых так любят вспоминать его поклонники – социальная защищенность, крупная и самодостаточная промышленность, ощущение уверенности в завтрашнем дне.
Оставим в стороне, что все эти достоинства держались, как говорится, на соплях, что промышленность без частного интереса и конкуренции недееспособна, что регулярные дотации - это абсолютное зло. В общем, представим, что все оно так действительно и было и что СССР на самом деле был социальным раем.
Но у этого рая был один существенный недостаток, который с лихвой перевесил все достоинства и за что империю фальши следовало разрушить до основания хотя бы по одной причине – всеобщей криминализации сознания населения.
И с развалом Союза она не ушла - по сей день на постсоветском пространстве нет заразы страшнее этой. Никакой внешний враг с этим не сравнится. Иногда наличие такого врага даже полезно – оно мобилизует и позволяет проявлять обществу лучшие его качества. А воровской кодекс разлагает общество изнутри, делает его недееспособным, разобщенным и слабым. Зачем нужны заводы-фабрики, если молодежь растет с искривленным сознанием?
Вспомните советские времена, которые с высоты прошедших десятилетий многим кажутся морем спокойствия и оазисом порядка. За внешней благонравностью там крылся жуткий бардак. Все начиналось еще со школьной скамьи – драки, поножовщина, группировки, стенка на стенку, сбор денег на «общак»… Устоять против всего этого, не будучи униженным, могли немногие, только самые стойкие и самостоятельно мыслящие подростки. Мы-то знаем, что независимое мышление большой дефицит даже в мире взрослых, не говоря уже о детях.
Именно воровской кодекс стал причиной того, что в 70-80-е годы совка, в эпоху правильных фильмов и добрых мультяшных героев, в реальной жизни выросло самое жестокое и сволочное поколение из всех возможных.
Криминальные понятия не стоят на месте - зерно брошено, детям впечатано в мозги, что воровать – это незазорно и даже предпочтительно для безбедной жизни, что никому не надо ничего спускать - за любую мелочь нужно «спрашивать». Нынешние молодые, так сказать, творчески развили воровское учение, добавили в него что-то свое, и так на свет появился беспредел.
Сторонники «криминальной классики» считают, что воровской кодекс борется против беспредела, но на самом деле беспредел – это родное дитя зэковских понятий. Блудный сын, который иногда действует на нервы, не подчиняется, часто идет против отца, но все же – свой, родной.
Многие на постсовке неверно истолковывают живучесть криминальных канонов как проблему исключительно правопорядка и источник преступности. На самом же деле воровской кодекс уже давно перерос собственно преступную составляющую и в течение десятилетий безраздельного господства стал частью менталитета. И это - самое ужасное.
С преступниками можно бороться – посадить и все дела. А вот вправить мозги – в разы сложнее, карательными мерами тут не обойтись, а другие, более тонкие способы, вроде пропаганды и образования, слишком сложные и долгие.
На постсоветском пространстве самой большой проблемой является то, что я бы назвал «латентными воровскими понятиями» - это когда отдельные ценности криминального мира впитывают в себя обычные, никак с преступным миром не связанные рядовые граждане. Они, по сути, даже не подозревают об этом, но воровской закон незаметно укрепляется у них в головах, как коронавирус в бессимптомной стадии.
«В полицию обращаться не буду», «уладим все сами» - ну здравствуй, латентный воровской менталитет!
Прочтите новостные сводки из стран бывшего СССР – драка, поножовщина, молодые люди из-за какой-то ерунды устроили разборку, которая закончилась убийством, в районе схватились школьники параллельных классов – что ж, вот он, скрытый, как не проявляющийся явно коронавирус, воровской кодекс.
Как вы думаете, почему именно на территории бывшего СССР так много бытовой агрессии, особенно в молодежной среде? Причин, конечно, предостаточно, и они разные, но среди них налицо атавизм воровского сознания, которое требует постоянного самоутверждения… Чморить слабых, не прощать никому и ничего…
В 90-е годы в Тбилиси случилось совершенно абсурдное убийство: старый криминальный авторитет вышел на свободу и пошел навестить своих подельников. У приятелей он встретил начинающего преступника, которого до посадки в тюрьму видел 10-летним пацаном.
«О, как ты вырос, я тебя маленьким помню», - сказал большой бандит юному… Через час начинающий взялся отвезти ветерана домой и уже в машине нанес ему несколько смертельных ранений со словами: «Ты кого маленьким назвал?!»
Да, понятно, это 90-е годы, отдельный ужас, сейчас все намного более мирно и менее экстремально, но латентный воровской кодекс продолжает терзать общества на всем постсоветском пространстве. Он мешает заниматься спортом, так как сеет совсем другие ценности, он отвергает здоровый образ жизни, влияние криминальных понятий множит бездельников, которые хоть и не воруют, но и ничем другим полезным заняться не могут.
Остатки воровского кодекса продолжают беспричинно убивать нашу молодежь, в итоге усиливая у умных и талантливых стремление бежать куда подальше.
Болезнь, которая отравила мозги членов АУЕ и убила Надира Салифова, который, будучи, очевидно, человеком с сильным характером и лидерскими качествами, мог выбрать себе совсем другой путь. Но этот страшный недуг умерщвляет все вокруг, как яд замедленного действия.
Ничто не имеет смысла, пока эта болезнь не будет излечена до конца, пока последний грамм вора не будет выдавлен из мозгов людей. Точно так же, как Чехов призывал выдавливать из себя раба…