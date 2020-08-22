Тенгиз Аблотия, автор haqqin.az 22 августа 2020, 23:45

Две, казалось бы, никак между собой не связанные новости: первая – оказывается, в России почти официально существует организация «Арестантский уклад един», АУЕ, которая занимается популяризацией криминальных понятий. Со своими лидерами, активистами, рядовыми членами. Чуть ли не конференции и симпозиумы проводит на тему «Как стать правильным вором».

Вторая новость – в Турции убит самый, пожалуй, маститый вор-законник на постсоветском пространстве, в своем роде тяжеловес криминального мира Лоту Гули…

Что тут можно сказать… Новости-то, конечно, разные и между собой напрямую не связаны, но по сути об одном и том же – о тяжелой наследственной болезни, которая в разной степени терзает все народы на этом забытом богом пространстве уже лет 60 минимум… У СССР было много недостатков, но были и свои преимущества, о которых так любят вспоминать его поклонники – социальная защищенность, крупная и самодостаточная промышленность, ощущение уверенности в завтрашнем дне. Оставим в стороне, что все эти достоинства держались, как говорится, на соплях, что промышленность без частного интереса и конкуренции недееспособна, что регулярные дотации - это абсолютное зло. В общем, представим, что все оно так действительно и было и что СССР на самом деле был социальным раем. Но у этого рая был один существенный недостаток, который с лихвой перевесил все достоинства и за что империю фальши следовало разрушить до основания хотя бы по одной причине – всеобщей криминализации сознания населения. И с развалом Союза она не ушла - по сей день на постсоветском пространстве нет заразы страшнее этой. Никакой внешний враг с этим не сравнится. Иногда наличие такого врага даже полезно – оно мобилизует и позволяет проявлять обществу лучшие его качества. А воровской кодекс разлагает общество изнутри, делает его недееспособным, разобщенным и слабым. Зачем нужны заводы-фабрики, если молодежь растет с искривленным сознанием? Вспомните советские времена, которые с высоты прошедших десятилетий многим кажутся морем спокойствия и оазисом порядка. За внешней благонравностью там крылся жуткий бардак. Все начиналось еще со школьной скамьи – драки, поножовщина, группировки, стенка на стенку, сбор денег на «общак»… Устоять против всего этого, не будучи униженным, могли немногие, только самые стойкие и самостоятельно мыслящие подростки. Мы-то знаем, что независимое мышление большой дефицит даже в мире взрослых, не говоря уже о детях. Именно воровской кодекс стал причиной того, что в 70-80-е годы совка, в эпоху правильных фильмов и добрых мультяшных героев, в реальной жизни выросло самое жестокое и сволочное поколение из всех возможных.

Криминальные понятия не стоят на месте - зерно брошено, детям впечатано в мозги, что воровать – это незазорно и даже предпочтительно для безбедной жизни, что никому не надо ничего спускать - за любую мелочь нужно «спрашивать». Нынешние молодые, так сказать, творчески развили воровское учение, добавили в него что-то свое, и так на свет появился беспредел. Сторонники «криминальной классики» считают, что воровской кодекс борется против беспредела, но на самом деле беспредел – это родное дитя зэковских понятий. Блудный сын, который иногда действует на нервы, не подчиняется, часто идет против отца, но все же – свой, родной. Многие на постсовке неверно истолковывают живучесть криминальных канонов как проблему исключительно правопорядка и источник преступности. На самом же деле воровской кодекс уже давно перерос собственно преступную составляющую и в течение десятилетий безраздельного господства стал частью менталитета. И это - самое ужасное. С преступниками можно бороться – посадить и все дела. А вот вправить мозги – в разы сложнее, карательными мерами тут не обойтись, а другие, более тонкие способы, вроде пропаганды и образования, слишком сложные и долгие. На постсоветском пространстве самой большой проблемой является то, что я бы назвал «латентными воровскими понятиями» - это когда отдельные ценности криминального мира впитывают в себя обычные, никак с преступным миром не связанные рядовые граждане. Они, по сути, даже не подозревают об этом, но воровской закон незаметно укрепляется у них в головах, как коронавирус в бессимптомной стадии. «В полицию обращаться не буду», «уладим все сами» - ну здравствуй, латентный воровской менталитет! Прочтите новостные сводки из стран бывшего СССР – драка, поножовщина, молодые люди из-за какой-то ерунды устроили разборку, которая закончилась убийством, в районе схватились школьники параллельных классов – что ж, вот он, скрытый, как не проявляющийся явно коронавирус, воровской кодекс. Как вы думаете, почему именно на территории бывшего СССР так много бытовой агрессии, особенно в молодежной среде? Причин, конечно, предостаточно, и они разные, но среди них налицо атавизм воровского сознания, которое требует постоянного самоутверждения… Чморить слабых, не прощать никому и ничего…