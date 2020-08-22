Байден попался на плагиате

Произнесенные кандидатом от Демократической партии США Джо Байденом слова в заключение своей речи в ходе съезда партии практически полностью повторяют фразу известного канадского политика. С таким заявлением выступило американское издание Washington Examiner.

Завершая речь, Байден сказал: «Любовь сильнее ненависти. Надежда сильнее страха. Свет сильнее тьмы». В этой фразе американские СМИ усмотрели прямую аналогию со словами из предсмертной записки главы левой канадской Новой демократической партии Джека Лэйтона. Похожие слова он написал в 2011 году.

Это уже не первый раз, когда в выступлении Байдена находят плагиат. В 1988 и 2008 году он участвовал в президентской гонке. В первый раз его избирательную кампанию подорвало обвинение в плагиате речи тогдашнего лидера британских лейбористов Нила Киннока.

В ходе своего выступления Байден также согласился баллотироваться на пост президента США в качестве кандидата от Демократической партии.