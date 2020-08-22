Новый демон идет вместо Сороса наши заметки + комментарий Игоря Дмитриева
Скандально знаменитый на весь свет Фонд, а точнее, целая сеть фондов Сороса, многолетним руководителем которой на протяжении десятилетий был его основатель финансист-миллиардер Джордж Сорос, собирается сменить своего управляющего ввиду его весьма преклонного возраста.
Миллиардер нажил свое несметное богатство благодаря крайне рискованным финансовым операциям, а по сути, валютным спекуляциям. Одной из самых знаменитых стала игра на понижение английского фунта в сентябре 1992 года, которая принесла ему $1 млрд. Тогда Сороса стали называть «человеком, обрушившим банк Англии». Многие экономисты считают, что фонды Сороса сыграли значительную роль и в экономическом кризисе 1997 года, когда произошел обвал валюты ряда стран Азиатско-Тихоокеанского региона, а затем и в дефолте 1998 года в России.
Не ограничившись финансовыми достижениями, Сорос, прикрываюсь якобы гуманитарной и образовательной деятельностью своих рассыпанных по всему миру фондов «Открытое общество», взялся за политическое преобразование мира.
В разные годы Сорос спонсировал оппозиционные группы в ряде стран, в частности в Восточной Европе в период, предшествовавший развалу социалистического лагеря, а также при подготовке «революции роз» в Грузии и «евромайдана» в Украине. Как утверждает этот «благодетель», на цели «демократического развития» в восточноевропейских странах и на территории бывшего СССР им было потрачено $1,6 млрд. На самом же деле, там, где появлялись его люди, начиналась смута, делались попытки госпереворота, причем зачастую успешные. А капитал Сороса пополнялся новыми миллионами, поскольку все его начинания были направлены на захват контроля над высокодоходными сферами экономик завоеванных стран.
Словом, преемник Соросу, который полвека пытался прослыть благотворителем и филантропом, нужен достойный. Конечно, человека с такими выдающимися талантами, как у самого Сороса, найти практически невозможно, но выбор остановился на Бернаре Анри Леви. Как отмечают западные СМИ, это французский философ из семьи алжирских евреев, а по совместительству, как и его наставник, торговец оружием, шарлатан и авантюрист, «серый кардинал» желтых жилетов, которого не жалуют даже на родине, во Франции. То есть выдвинутая кандидатура тоже не без авантюрных способностей. Оно и понятно, не обладая талантами коварного стоика, Сороса заменить невозможно - чтобы вызывать смуту в разных странах нужно иметь недюжинные навыки.
И Леви, надо заметить, по своим способностям вполне соответствует образу «нового демона». В 1999 году он активно выступал в поддержку Армии освобождения Косова, призывая страны НАТО к бомбардировкам Югославии. В 1999-м рекомендовал Западу признать «Республику Ичкерия». В 2003 году поддерживал «революцию роз» в Грузии. В 2011-м написал книгу «Нелюбимая война», где рассказал, как организовывался «мирный протест» в Ливии, и признавался, что «на войне заработал около $100 миллионов», а теперь надеется на дивиденды за свое повествование. В 2013-м Леви опубликовал статью «Спасите Алеппо», в которой призвал начать аналог ливийского вторжения, но уже в Сирию против Асада. В 2014-м выступал со страстными речами на киевском Майдане, и очень быстро страна была ввергнута в хаос. В 2018 году Леви поддержал ничего хорошего ни стране, ни народу не принесшую революцию в Армении. А теперь он, естественно, возник в Белоруссии…
Так что Леви очень даже под стать самому Соросу - тоже мастер предавать огню и мечу страны и народы с целью направлять прозападных лидеров оппозиции в нужном Западу, а главное - Соросу и его империи финансовом русле.
Политолог Игорь Дмитриев назвал Бернара Леви «гламурным вестником апокалипсиса», после визита которого страны погружаются «в кровь и ад».
Как сказал И.Дмитриев haqqin.az, Леви даже страшнее и авантюристичнее Сороса.
«Именно он вдруг стал резко переживать за сирийских курдов, из-за чего сам встретился с командующим СДС Мазлумом Абди и выразил свое сочувствие, а также готовность совместно работать лично. Но Леви засветился не только в поддержке революций в разных странах, но и показал себя ярым тюркофобом. Он сторонник жесткого наказания Турции за непризнание «геноцида армян». «Пока Турция не будет наказана за преступления перед армянским народом, ей не место в ЕС», - говорил новоявленный филантроп, выступая перед армянской диаспорой Парижа. Но его ненависть к Турции на этом не завершается, недавно в интервью изданию WBUR Леви призвал изгнать Турцию из НАТО. «Эрдоган, конечно, в НАТО, но… если он останется в НАТО, то НАТО мертво. Эрдоган воплощает ценности, которые не являются американскими ценностями», — заявил Леви.
«Философ» также утверждал, что Турция «шантажирует Америку и Европу» беженцами, джихадистами и военными базами на своей территории, и это не может долго продолжаться – надо создавать ширму для прикрытия долгосрочных планов и быть посредником в точках потенциальных конфликтов. Доказательством приверженности Леви к строго неолиберальному курсу служит созданная им школа «Новой философии». И его появление с Тихановской заставляет предположить, что в происходящее в Белоруссии теперь намерен вмешаться и Париж. Но даже если встреча с Тихановской — личная инициатива Леви, белорусам стоит насторожиться. Этот «философ», словно стервятник, чует кровь. Правда, с той лишь разницей, что стервятник прилетает к трупам, а Леви предваряет их появление. А потому сейчас белорусам следует быть особо внимательными к тем, кто призывает к беспорядкам и столкновениям», - предостерегает политолог.