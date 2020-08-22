Заур Расулзаде, отдел политики 01:43

Скандально знаменитый на весь свет Фонд, а точнее, целая сеть фондов Сороса, многолетним руководителем которой на протяжении десятилетий был его основатель финансист-миллиардер Джордж Сорос, собирается сменить своего управляющего ввиду его весьма преклонного возраста.

Миллиардер нажил свое несметное богатство благодаря крайне рискованным финансовым операциям, а по сути, валютным спекуляциям. Одной из самых знаменитых стала игра на понижение английского фунта в сентябре 1992 года, которая принесла ему $1 млрд. Тогда Сороса стали называть «человеком, обрушившим банк Англии». Многие экономисты считают, что фонды Сороса сыграли значительную роль и в экономическом кризисе 1997 года, когда произошел обвал валюты ряда стран Азиатско-Тихоокеанского региона, а затем и в дефолте 1998 года в России. Не ограничившись финансовыми достижениями, Сорос, прикрываюсь якобы гуманитарной и образовательной деятельностью своих рассыпанных по всему миру фондов «Открытое общество», взялся за политическое преобразование мира. В разные годы Сорос спонсировал оппозиционные группы в ряде стран, в частности в Восточной Европе в период, предшествовавший развалу социалистического лагеря, а также при подготовке «революции роз» в Грузии и «евромайдана» в Украине. Как утверждает этот «благодетель», на цели «демократического развития» в восточноевропейских странах и на территории бывшего СССР им было потрачено $1,6 млрд. На самом же деле, там, где появлялись его люди, начиналась смута, делались попытки госпереворота, причем зачастую успешные. А капитал Сороса пополнялся новыми миллионами, поскольку все его начинания были направлены на захват контроля над высокодоходными сферами экономик завоеванных стран. Словом, преемник Соросу, который полвека пытался прослыть благотворителем и филантропом, нужен достойный. Конечно, человека с такими выдающимися талантами, как у самого Сороса, найти практически невозможно, но выбор остановился на Бернаре Анри Леви. Как отмечают западные СМИ, это французский философ из семьи алжирских евреев, а по совместительству, как и его наставник, торговец оружием, шарлатан и авантюрист, «серый кардинал» желтых жилетов, которого не жалуют даже на родине, во Франции. То есть выдвинутая кандидатура тоже не без авантюрных способностей. Оно и понятно, не обладая талантами коварного стоика, Сороса заменить невозможно - чтобы вызывать смуту в разных странах нужно иметь недюжинные навыки.

И Леви, надо заметить, по своим способностям вполне соответствует образу «нового демона». В 1999 году он активно выступал в поддержку Армии освобождения Косова, призывая страны НАТО к бомбардировкам Югославии. В 1999-м рекомендовал Западу признать «Республику Ичкерия». В 2003 году поддерживал «революцию роз» в Грузии. В 2011-м написал книгу «Нелюбимая война», где рассказал, как организовывался «мирный протест» в Ливии, и признавался, что «на войне заработал около $100 миллионов», а теперь надеется на дивиденды за свое повествование. В 2013-м Леви опубликовал статью «Спасите Алеппо», в которой призвал начать аналог ливийского вторжения, но уже в Сирию против Асада. В 2014-м выступал со страстными речами на киевском Майдане, и очень быстро страна была ввергнута в хаос. В 2018 году Леви поддержал ничего хорошего ни стране, ни народу не принесшую революцию в Армении. А теперь он, естественно, возник в Белоруссии… Так что Леви очень даже под стать самому Соросу - тоже мастер предавать огню и мечу страны и народы с целью направлять прозападных лидеров оппозиции в нужном Западу, а главное - Соросу и его империи финансовом русле. Политолог Игорь Дмитриев назвал Бернара Леви «гламурным вестником апокалипсиса», после визита которого страны погружаются «в кровь и ад».