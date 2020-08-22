Пандемия продолжает бушевать в Латинской Америке. Бразилия, второе после США государство, мощно задетое коронавирусом, никак не может справиться с инфекцией. Самое печально, что зараза уничтожает коренных жителей Амазонии. При всем этом эпатажный президент Болсонару изгнал из страны медиков международной организации «Врачи без границ», не объясняя причин.

Ассоциация коренных народов Бразилии, которая представляет интересы местных народностей, информируя о депортации врачей без границ, предупредила о фатальных последствиях очередной сумасбродной акции Болсонару по делу Амазонии. Тот же персонаж в конце прошлого месяца отказал в выделении правительственной помощи из госфондов для борьбы с Covid-19 в этом регионе, объясняя решение «отсутствием средств» в госказне. Президент это сделал, применив право вето на закон бразильского Конгресса, который обязывал правительство организовать врачебный уход для народности этой части страны, которая «менее устойчива перед заражением коронавирусом».

Угроза для их существования огромна: живущие там, среди девственной природы люди имеют очень слабый иммунитет к вирусам, которые заносят проникающие туда легально и нелегально из других частей страны искатели ценных минералов. Именно ценными залежами изобилует эта земля.

Население Бразилии составляет 212 миллионов человек, и именно жители амазонских лесов — огромной территории «легких» нашей планеты оказались бессильны под безжалостными ударами коронавируса.

Они собирались работать на территориях, где население почти полностью лишено доступа к медицинским услугам.

Тем временем, как сообщает Ассоциация, вирус атаковал уже половину общин коренных жителей Амазонии, а это как минимум 150 из 300 туземных племен. Количество смертей в результате пандемии среди амазонских индейцев в течение месяца выросло на 580 процентов!

По данным этой организации, которую в пятницу цитировало издание Jornal do Brazil, среди 850 тысяч коренных обитателей Амазонии к середине текущей недели коронавирусом заболели 26 тысячи 443 человека, а умерли как минимум 623 заразившихся.

Драматическая ситуация царит в 7 индейских деревнях в штате Мату Гросу ду Сул, в которых живут пять тысяч человек. Именно им собирались помочь «Врачи без границ».

В минувшую неделю бразильский Конгресс, в котором доминируют оппозиционные партии, начал новую баталию в деле медицинской помощи туземной части Амазонии.

«Как политик, исполняющий общественные функции, может отказать в гуманитарной помощи в ситуации, когда господствует пандемия?», - с таким вопросом к Болсонару обратились представители народностей Амазонии. О том же самом его спрашивают и лидеры оппозиции.

Прямой приказ о запрете деятельности «Врачей без границ» на территориях Амазонии издал полковник Робсон Сантос де Силва, директор секретариата по делам туземных народов в милитаризованном недавно президентом Болсонару министерстве здравоохранения. Министерством же руководит... генерал Эдуарду Пазуэлло, специалист по военной логистике.

В последние сутки в Бразилии зарегистрировано 30 тысяч 355 новых случаев заражения коронавирусом и 1054 очередных смертей. Так официально сообщило министерство здравоохранения страны.

Исследования, проводимые лондонским Imperial College, показали, что на этой неделе впервые с апреля показатель передачи вируса упал в Бразилии ниже цифры 1, что означает, что каждый заразившийся человек передает инфекцию менее чем одному новому. Осторожные оценки говорят, что ход пандемии в этой стране ослабляется. Общее же количество случаев инфекции с начала пандемии к пятнице, 21 августа, выросло до уровня свыше 3,5 миллиона, а число летальных исходов составило более 113 тысяч.

Жизням тысяч коренных обитателей заповедной части Амазонии угрожают неадекватные поступки президента, который ведет себя так, будто он наделен исключительными полномочиями верховного небесного правителя, который единолично решает, кому жить, а кому умирать.