Южная Корея была среди тех первых стран, где появились данные о быстром снижении числа заболевших и умерших, так как там после вспышки пандемии ввели жесткие карантинные меры и удалось обуздать распространение инфекции. Однако, как предупреждали специалисты, рано праздновать победу и пить шампанское. Власти Сеула обеспокоены новым ростом заражений, которые отмечены среди прихожан протестантского храма Саранг Джейл, и опасаются, что ситуация может выйти из-под контроля.

- Мы стоим перед лицом кризиса, в котором недостаток контроля над нынешней вспышкой привел бы к показательному росту числа случаев, что, в свою очередь, могло бы привести к слому нашей медицинской системы и огромным экономическим убыткам, - сказал директор Корейского центра контроля и профилактики заболеваний Чжон Юн-кийонг.

Мы сообщали, что Южная Корея всего несколько месяцев назад была образцом в борьбе с коронавирусом. В апреле, когда здесь появилась первая волна коронавируса, ей не позволили растечься по всей стране. Стратегия широкого тестирования, отслеживания контактов заболевших, карантин и изоляция заразившихся оказались тогда эффективными. Однако сейчас снова растет число инфицированных.

22 августа Южная Корея объявила о 309 новых случаях заражений за сутки. Это самое большое количество инфекций с начала марта. А с самого начала пандемии в этой стране зафиксировано свыше17 тысячи заболевших и 332 летальных исхода. Корейское информационное агентство Йонхап сообщает, что за последние семь дней появилось почти 1300 новых случаев заболевания.

В своей реляции агентство пишет, что ситуация очень беспокоящая, так как большинство случаев - это местные заражения, и они сосредоточены в столице и на соседних с ней территориях, где живет половина 50-миллионного населения страны.

Среди зараженных 623 прихожанина одной из протестантских церквей в Сеуле под названием Саранг Джейл. У их пастора Юн Кван-хуна подтверждено заболевание Covid-19, и он изолирован.