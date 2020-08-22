Вспышка коронавируса в Южной Корее. В стране вновь ввели жесткий карантин наш обзор
Южная Корея была среди тех первых стран, где появились данные о быстром снижении числа заболевших и умерших, так как там после вспышки пандемии ввели жесткие карантинные меры и удалось обуздать распространение инфекции. Однако, как предупреждали специалисты, рано праздновать победу и пить шампанское. Власти Сеула обеспокоены новым ростом заражений, которые отмечены среди прихожан протестантского храма Саранг Джейл, и опасаются, что ситуация может выйти из-под контроля.
- Мы стоим перед лицом кризиса, в котором недостаток контроля над нынешней вспышкой привел бы к показательному росту числа случаев, что, в свою очередь, могло бы привести к слому нашей медицинской системы и огромным экономическим убыткам, - сказал директор Корейского центра контроля и профилактики заболеваний Чжон Юн-кийонг.
Мы сообщали, что Южная Корея всего несколько месяцев назад была образцом в борьбе с коронавирусом. В апреле, когда здесь появилась первая волна коронавируса, ей не позволили растечься по всей стране. Стратегия широкого тестирования, отслеживания контактов заболевших, карантин и изоляция заразившихся оказались тогда эффективными. Однако сейчас снова растет число инфицированных.
22 августа Южная Корея объявила о 309 новых случаях заражений за сутки. Это самое большое количество инфекций с начала марта. А с самого начала пандемии в этой стране зафиксировано свыше17 тысячи заболевших и 332 летальных исхода. Корейское информационное агентство Йонхап сообщает, что за последние семь дней появилось почти 1300 новых случаев заболевания.
В своей реляции агентство пишет, что ситуация очень беспокоящая, так как большинство случаев - это местные заражения, и они сосредоточены в столице и на соседних с ней территориях, где живет половина 50-миллионного населения страны.
Среди зараженных 623 прихожанина одной из протестантских церквей в Сеуле под названием Саранг Джейл. У их пастора Юн Кван-хуна подтверждено заболевание Covid-19, и он изолирован.
Перед тем как у него диагностировали коронавирус, лидер общины организовал в Сеуле огромную манифестацию против нынешней политики властей, в которой приняли участие тысячи его сторонников. Юн Кван-хун очень решительно критикует действия либерального правительства, за, как он подчеркивает, «потворство коммунизму». Но он не только религиозный деятель, а еще и ультраправый политик, некогда стоявший во главе Партии практикования христианской любви. Юн также является сооснователем Христианско-либеральной партии и председателем Христианского совета церквей, представляющего около 12 миллионов протестантов.
Власти обвиняют его в противодействии борьбе с пандемией за несоблюдение изоляции, побуждение верующих к избеганию тестов на коронавирус и в занижении числа прихожан церкви.
Интересно, что первая волна пандемии началась именно среди членов христианской секты Шинчэоньчжи. С этой сектой связаны ни много ни мало - 5 тысяч случаев инфицирования. Ее лидер Ли Ман-хи недавно был арестован за сокрытие истинных списков членов этой церкви и воспрепятствование деятельности санитарных властей.
Власти Сеула восприняли новый всплеск заражений серьезно: они ввели жесткие ограничения в столице и провинции Кийонгджи.
Вновь закрыты залы караоке, клубы, компьютерные кафе и буфеты. На встречах в закрытых помещениях не может находиться одновременно более 50 человек, а на открытых пространствах имеют право участвовать в мероприятиях не более 100. Спортивные соревнования снова проходят без присутствия зрителей.
Кроме этого, верующие не могут находиться в церквях во время богослужений.
- Мы призываем жителей столицы оставаться дома. Они должны выходить за пределы жилья только в случае необходимости — на работу, за покупками или чтобы пойти в больницу, - сказал на пресс-конференции заместитель министра здравоохранения Ким Ганлип. Новые правила, по его словам введены и будут действовать в ближайшие две недели.
Как видно, пандемия пока не сдается не только в Европе, но и в отдаленных частях Восточного полушария. И конца ей пока что не видно.