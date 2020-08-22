Эльнур Мамедов, отдел экономики 03:34

Связанные с пандемией коронавируса строгие полугодовые ограничения в глобальном масштабе научили правительства и население экономить на всем. Снижаются объемы товарооборота даже между самыми близкими партнерами, падает розничная торговля. Все страны стараются больше продать, чтобы хоть как-то компенсировать растущие бюджетные расходы, но это не удается – покупателей нет. И выход все находят в сокращении импорта, отказываясь от товаров не первой важности. К сожалению, Азербайджан в этот список не вписывается.

В качестве примера можно рассмотреть внешнеторговые отношения страны с соседней Грузией, приведенные Национальным управлением статистики этой страны. Правда, по итогам семи месяцев текущего года мы импортировали 319,6 тонн медикаментов из Грузии, что на 30,5% или 140,3 тонны меньше аналогичного прошлогоднего показателя. Общая стоимость импортируемых из соседней страны лекарственных средств составила 7,7 млн долларов. За этот же период мы импортировал 365 370 коробок сигарет (в каждой коробке по 1000 ед.) и табачных изделий из Грузии общей стоимостью 8,6 млн долларов. В годовом сравнении объем сигарет и табачных изделий, импортируемых из Грузии, сократился в 3,2 раза. И это заслуживает одобрения. Но на этом, к сожалению, приятные новости заканчиваются и начинаются одни неприятности. По сообщению уже Государственного таможенного комитета Азербайджана, за этот же период в страну было импортировано 27 792 автомобиля различного назначения, что на 21% или 4 818 единиц больше аналогичного прошлогоднего показателя. Причем, импорт моторных транспортных средств, предназначенных для перевозки 10 и более человек, включая водителей, сократился на 27,3% или 38 единиц и составил 101 единицу, а легковых автомобилей и других автотранспортных средств, предназначенных для перевозки людей, увеличился на 5 199 единиц или 25% и составил 25 999 единиц. Понятно дело, что импорт возрос за счет легковых автомобилей, интерес к которым у нас не может сбить даже пандемия. При этом, по данным грузинских СМИ, в январе-июле текущего года Азербайджан импортировал из этой страны 12 185 автомобилей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество автомобилей, поставляемых из Грузии, увеличилось на 13% или 1 397 единиц. А общая стоимость экспортируемых из соседней страны легковых автомобилей составила 122,2 млн долларов. И какие это автомобили – мы все прекрасно знаем. Грузия сама автомобили не производит, но служит хорошей площадкой для сбыта в нашем регионе старых машин, которые западные страны списывают на металлолом.

Ну, автомобили, скажем, старая болезнь азербайджанцев, историю и динамику которой haqqin.az часто описывает. Но в период пандемии такое увлечение принимает просто карикатурный вид – кому нужна машина, если и пешком внутри города особенно не разгуляешься. Верно говорят врачи: хроническую болезнь трудно излечить. Это видно уже по тому, что неоднократные наши напоминания правительственным структурам о необходимости принять меры остаются без ответа. Сотни миллионов долларов перетекают ежегодно из нашей страны в соседнюю только для того, чтобы купить западный металлолом для его захоронения в Азербайджане. Ну, тяга к автомобилям, пусть это уже и самые развалюхи, у нас, скажем, болезнь неизлечимая, запустившая свои метастазы в сознание целого поколения. Но на горизонте маячит уже новая опасность – винная. В январе-июле текущего года Азербайджан импортировал 74 856 литров вина из Грузии, что на 2,6% или 1 916 литров больше аналогичного показателя прошлого года. Конечно, грузинские вина славятся своим качеством и вкусом, но, признаемся честно, и азербайджанские вина от них не сильно отстают. В принципе это и должно быть так – у нас схожие климатические и природные условия, а технологии виноделия сегодня везде примерно одинаковы. Но кому-то очень, видимо, хочется вина чуть лучше, чем свое. Грузинские вина в Азербайджане – не редкость. И продаются они во много раз дороже местных сортов. Простой народ их не купит. В другое время можно было бы сослаться на рестораны и банкеты, но их уже полгода, как нет. Отсюда напрашивается вывод: их приобретают граждане, для которых не жаль пары сотен манатов, чтобы скоротать долгое карантинное время за бокалом игристого напитка. И покупают их вовсе не любители старых автомобилей из Грузии, а люди вполне зажиточные. Если первые идут на такой шаг из-за нехватки денег на покупку новых машин, то вторые, наоборот, готовы лишиться немалых денег для получения особого удовольствия. И это удовольствие в пересчете на общую стоимость импортируемого Азербайджаном вина составила 320,3 тыс. долларов. И это только за семь месяцев.