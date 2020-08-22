50 лет за убийство журналистки

Суд в Мехико приговорил Хуана Карлоса Морено по прозвищу Эль Ларри к 50 годам заключения по обвинению в убийстве журналистки Мирославы Брич.

Суд признал, что убийство было совершено преднамеренно, до того журналистку запугивали. Хуана Карлоса Морено называют руководителем крупного мексиканского наркокартеля. Прокуратура просила для него 70 лет заключения, сообщает Deutsche Welle.

Мирослава Брич занималась расследованиями о незаконном обороте наркотиков, а также писала материалы о связях чиновников с организованной преступностью. Ее убили в марте 2017 года, выстрелив в нее восемь раз, когда она находилась в машине возле своего дома в городе Чиуауа на севере Мексики. В автомобиле также был ребенок журналистки, он не пострадал. На месте преступления была оставлена записка: "За то, что говорила слишком громко".

За последние 20 лет в Мексике были убиты более 100 журналистов, большинство из этих дел не раскрыты.