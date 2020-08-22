Ученые организовали «коронавирусные» концерты для изучения COVID-19

Все зрители заранее сдали тест на COVID-19, во время концерта на них были маски. На концерты пришли более 1,4 тысячи человек, сообщает медиакомпания WDR.

На каждом из мероприятий были разные условия: на одном из них зрители соблюдали дистанцию, на другом - нет. На зрителях были специальные датчики, с помощью которых ученые могут отслеживать их передвижения. Участникам эксперимента также предоставили флуоресцентные дезинфицирующие средства, таким образом ученые смогут выяснить, к чему зрители прикасались особенно часто. Исследователи также изучат, как в это время в воздухе распространялись частицы, которые могут переносить вирус.

На основании этих данных ученые хотят создать математическую модель, с помощью которой можно будет оценить риски заражения коронавирусом на массовом мероприятии в закрытом помещении. Результаты должны быть готовы осенью.