Ученые организовали «коронавирусные» концерты для изучения COVID-19
В немецком Лейпциге прошли три тестовых концерта поп-певца Тима Бендцко. Таким образом исследователи из Галле-Виттенбергского университета изучают, как распространяется коронавирус, пишет Deutsche Welle.
Все зрители заранее сдали тест на COVID-19, во время концерта на них были маски. На концерты пришли более 1,4 тысячи человек, сообщает медиакомпания WDR.
На каждом из мероприятий были разные условия: на одном из них зрители соблюдали дистанцию, на другом - нет. На зрителях были специальные датчики, с помощью которых ученые могут отслеживать их передвижения. Участникам эксперимента также предоставили флуоресцентные дезинфицирующие средства, таким образом ученые смогут выяснить, к чему зрители прикасались особенно часто. Исследователи также изучат, как в это время в воздухе распространялись частицы, которые могут переносить вирус.
На основании этих данных ученые хотят создать математическую модель, с помощью которой можно будет оценить риски заражения коронавирусом на массовом мероприятии в закрытом помещении. Результаты должны быть готовы осенью.