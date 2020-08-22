Старшая сестра президента США Дональда Трампа - 85-летняя Мэриэнн Трамп-Бэрри раскритиковала своего брата в разговоре с племянницей американского лидера Мэри Трамп, заявив, что у президента отсутствуют принципы, он жесток и фальшив. Аудиозапись разговора Мэри Трамп предоставила газете The Washington Post.

«Его чертовы твиты и вранье, боже мой! Я говорю слишком откровенно, но вы знаете, его постоянное изменение позиции, плохая подготовка и вранье. Черт побери! Он апеллирует к базовым понятиям, но что они делают с этими несчастными детьми на границе», — приводит «Коммерсант» слова Трамп-Бэрри, которые она сказала в 2018 году.

Она отметила, что семья Трампа создала в его лице «самого опасного человека». «Это фальшь и жестокость. Дональд — жестокий человек», — охарактеризовала брата Мэриэнн, добавив, что ему «нельзя доверять».

Мэриэнн сетовала также, что «Трамп вообще ничего не читает», говоря о докладах различных ведомств, которые попадают на стол к президенту.

Мэриэнн Трамп-Бэрри — доктор юриспруденции, занимала должность судьи Верховного суда. В том числе на основе бесед с ней Мэри Трамп написала книгу «Слишком много и никогда недостаточно: как моя семья создала самого опасного человека в мире». Она поступила в продажу 14 июля.