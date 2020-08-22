В результате схода селя в турецкой провинции Гиресун (северо-восток страны) погибли три человека, сообщает турецкий телеканал NTV.

По его данным, в настоящее время ведутся поиски 11 человек. Спасти уже удалось 127 человек.

Причиной оползней и селевых потоков стали обильные ливни, которые за короткий промежуток времени принесли более 130 кг воды.

Министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу, посетивший район бедствия, призвал население к бдительности на фоне непрекращающихся дождей.

Губернатор провинции Гиресун Энвер Унлю сообщил, что ряд дорог местного значения разрушены селевыми потоками и оползнями.