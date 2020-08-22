В Индии растут темпы роста заболеваемости COVID: уже более 3 миллионов

Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Индии выросло за сутки на 69 239 и достигло 3 044 940, сообщает индийское Министерство здравоохранения и благосостояния семьи.

По его данным, число умерших от коронавирусной инфекции увеличилось за 24 часа на 912 и достигло 56 706.

Количество заразившихся в Индии превысило отметку в 3 млн человек всего через 15 дней после того, как страна сообщила о 2 млн случаев заболевания, которые были зафиксированы 7 августа. Уже почти три недели в стране ежедневно регистрируется наибольшее число случаев COVID-19 в мире.