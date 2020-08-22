За участие в свадьбе наказали и Абеля Магеррамова, Али Аббасова и Мурада Адыгезалзаде фото
Бывший ректор Бакинского государственного университета Абель Магеррамов, экс-министр связи и высоких технологий Али Аббасов, директор филармонии Мурад Адыгезалзаде оштрафованы за участие в свадьбе внучки президента Национальной академии наук Азербайджана Рамиза Мехтиева.
Как сообщили в МВД, вышеуказанные лица за нарушение особого карантинного режима оштрафованы на 400 манатов.
Напомним, 18 августа в загородном доме в поселке Новханы состоялась свадьба внучки президента Национальной академии наук Азербайджана академика Рамиза Мехтиева. Распространенные кадры торжества вызвали большой ажиотаж в СМИ и соцсетях.
Накануне решением суда Апшеронского района родители невесты и жениха - зять Рамиза Мехтиева - бывший депутат И.Алиев и его сват Р.Мустафаев были арестованы на 15 суток. Суд признал их виновными по статье 211.1 Кодекса об административных проступках (нарушение противоэпидемического режима, санитарно-гигиенического и карантинного режимов).