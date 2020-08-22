Ещё одно наказание для Сиявуша Новрузова и его супруги-омбудсмена
Участвовавшие в свадьбе внучки президента Национальной академии наук Азербайджана Рамиза Мехтиева депутат Милли Меджлиса Сиявуш Новрузов, омбудсмен Сабина Алиева, а также супруга Мурада Адыгезалзаде - Айсель Адыгезалзаде также оштрафованы.
Как сообщили в МВД, вышеуказанные лица за нарушение особого карантинного режима по статье 211.1 Кодекса об административных проступках (нарушение противоэпидемического режима, санитарно-гигиенического и карантинного режимов) оштрафованы на 400 манатов.