В России заявили о победе отечественной медицины над коронавирусом
Российские врачи превзошли иностранных медиков в сфере спасения жизней при пандемии. Об этом заявил первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко.
«В этой, надеюсь, завершающейся эпидемии коронавируса Россия победила с точки зрения количества спасенных жизней», — цитирует Кириенко ТАСС.
По его словам, до пандемии в мире и среди самих россиян был распространен скептический взгляд на российскую медицину, уступающую зарубежной, однако Россия смогла справиться с новым вызовом «гораздо лучше» иностранных государств. «Вопрос, что является критерием оценки, — для меня жизни людей. С точки зрения спасения жизни, конечно же, Россия показала совершенно другие результаты», — пояснил Кириенко.
Он отметил, что во время борьбы с коронавирусом Россия показала «морально-нравственный пример», обозначив приоритетом спасение жизней людей.