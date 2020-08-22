Охваченная пожарами Калифорния фото
В Калифорнии один из лесных пожаров, вспыхнувших из-за аномальной жары и молний, признали вторым по площади в истории штата. Об этом сообщает телекомпания NBC.
В субботу, 22 августа, власти сообщили, что лесной пожар, названный LNU Lightning, распространился на территории более 314 тыс. акров (более 127 тыс. га), затронув округа Напа, Сонома, Лейк, Йоло и Станислаус. Были разрушены или повреждены 685 построек, минимум четверо человек погибли.
Самый крупный лесной пожар региона в 2018 году выжег более 459 тыс. акров (больше 185 тыс. га).
Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом указывал, что за последнюю неделю молнии вызвали около 600 новых пожаров в штате. В одну только пятницу, 21 августа, как пишет NBC, в Калифорнии зарегистрировали более 100 ударов молний. Всего в штате сейчас насчитывается более 585 лесных пожаров, в результате которых был сожжен почти 1 млн акров земли (более 400 тыс. га). К тушению огня привлекли силы Национальной гвардии, она направит на борьбу со стихией вертолеты и 12 экипажей.
Президент США Дональд Трамп отдал распоряжение оказать федеральную помощь властям Калифорнии из-за охвативших штат лесных пожаров. Об этом сообщила пресс-служба Белого дома.
В национальном парке «Долина смерти» в Калифорнии 17 августа была зафиксирована самая высокая за все время наблюдений температура — 54,4 градуса Цельсия. Такая высокая температура в пустыне приводит к образованию огненных торнадо, которые приводят к пожарам.