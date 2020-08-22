В Калифорнии один из лесных пожаров, вспыхнувших из-за аномальной жары и молний, признали вторым по площади в истории штата. Об этом сообщает телекомпания NBC.

В субботу, 22 августа, власти сообщили, что лесной пожар, названный LNU Lightning, распространился на территории более 314 тыс. акров (более 127 тыс. га), затронув округа Напа, Сонома, Лейк, Йоло и Станислаус. Были разрушены или повреждены 685 построек, минимум четверо человек погибли.