Дожди, мокрый снег, снег: Минэкологии о фактической погоде в Азербайджане

До утра 23 августа в некоторых регионах Азербайджана наблюдались грозы, дожди, местами проливные, в горных районах выпал мокрый снег и снег. Об этом сказала глава Национальной службы гидрометеорологии Умайра Тагиева.

Проливные дожди вызвали сели в поселках Балакенчай, Талачай Загатала, Айричай Башдашагил, Курмукчай Илису, Горанчай-Агджакенд, Демирапаранчай Габала и Кишчае. Высота снежного покрова в Шахдаге составила 5 см.

Высота волн, по данным станции Нефтяные Камни, достигла 5,6 метра.

В Баку температура была на 1,7 градуса ниже нормы, максимальная температура составила 25-28 градусов тепла в столице и на Апшероне, 28-33 градуса тепла в низменных районах, 13-16 градусов тепла в горных районах и 29-33 градуса тепла в Нахчыванской Автономной Республике.