Американцы уходят с иракской военной базы

Международная коалиция во главе с США заявила сегодня, что покидает военную базу Таджи в Ираке и передает иракским войскам расположенные на территории базы объекты и оборудование, сообщает РИА Новости.

Военная база Таджи расположена к северу от столицы Ирака Багдада и в нынешнем году неоднократно подвергалась ракетным обстрелам.

"В ходе церемонии 23 августа 2020 года совместная объединенная оперативная группа операции "Непоколебимая решимость" передала иракским силам безопасности объект, который занимают силы коалиции в лагере Таджи в Ираке", - сообщается в заявлении коалиции.

"Коалиция передала правительству Ирака оборудование, имущество и объекты, оцениваемые в 347 миллионов долларов", - отмечается в заявлении.