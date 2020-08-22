Фархад Мамедов, отдел информации 13:07

Взрыв в начале августа в порту Бейрута, который превратил полстолицы Ливана в руины, превысил по мощности силу атомной бомбы, сброшенной на Хиросиму во Второй мировой войне. Причины этой катастрофы поразили не только ливанцев, но и все мировое сообщество. Как стало известно, четыре года около трех тысяч тонн нитрата аммония (аммиачной селитры) хранились в порту фактически бесконтрольно. Эту селитру российский бизнесмен намеревался доставить из грузинского порта Батуми в Мозамбик. За какие-то нарушения судно было остановлено в порту Бейрута. Затем этот бизнесмен обанкротился, и взрывоопасная селитра осталась в портовых складах без всякого надзора. Основной версией взрыва является то, что он произошел во время сварочных работ по халатности рабочих. И эта «халатность» унесла сотни жизней и разрушила несколько районов Бейрута.

Кому принадлежит груз? Напоминание о произошедшем в ливанской столице не случайно. Как оказалось, и в Азербайджане на границе с Ираном на Астаринской таможне под открытым небом и солнечными лучами тоже хранится опасное химическое вещество, обладающее эффектом бомбы – серная кислота. Хозяин груза не может доставить его заказчику в Грузию, потому что ОАО «Азербайджанские железные дороги» отказывается его транспортировать. Рискованный груз – собственность уже знакомого читателям по нашим публикациям человека. Это владелец пакета акций ООО Old Line Trading Хикмет Мамедов, который, по его словам, из-за финансовых махинаций своего бизнес-партнера Эмиля Гулиева вынужден был обратиться с иском на него в суд. Об этом haqqin.az рассказал в предыдущем материале о неприглядных делах некоторых руководителей ООО Old Line Trading. Х.Мамедов утверждает, что в середине июня этого года компания Old Line Georgia, оплатив товар продавцу в Иране, договорилась с ООО One Touch Trade and Logistics о транспортировке 110 тонн серной кислоты через Азербайджан в Грузию. Согласно соглашению, груз должен был быть принят на железнодорожном терминале в Астаре и до 30 июня доставлен в Грузию. Затягивать с этой торговой операцией было нельзя, поскольку срок полученной компанией Old Line Georgia лицензии на переправку опасного груза в Грузию для одного из крупнейших предприятий к 30 июня истекал. К тому же клиент остро нуждался в этом химикате – на складах его почти не осталось. Груз поступил из Ирана на терминал в Астаре, где был принят и помещен в контейнеры. Однако потом его хозяину сообщили, что ОАО «Азербайджанские железные дороги» (АЖД) отказывается этот груз перевозить, потому что грузинская сторона не хочет его принимать. Хикмет Мамедов немедленно оповестил заказчика о возникшей проблеме. В ответ получил от клиента возмущенное послание, в котором он упрекал компанию в срыве сроков доставки товара и утверждал, что власти Грузии не вводили никаких ограничений на ввоз товаров в страну, на что ссылался экспедитор.

Между АЖД и таможней Бизнесмен отправил телеграмму руководству АЖД, пытаясь выяснить причины непонятного препятствия. Ведь железнодорожный оператор страны не уполномочен ограничивать внешнеторговые операции или отказывать в перевозке транзитных грузов. Ограничение транзита груза в случае возникновения особых обстоятельств является компетенцией Государственного таможенного комитета. По словам Х.Мамедова, несмотря на все его попытки ни компания-экспедитор, ни руководство АЖД не представили ему ни одного официального доказательства того, что грузинская сторона лимитирует ввоз этого товара в страну. Единственным документом, представленным в качестве основания для замораживания транзита, стала копия телеграммы АЖД, направленной «Грузинским железным дорогам», на которую так и не пришел ответ. В телеграмме грузинскую сторону просили прояснить вопрос о недопуске химиката в страну. «Текст этой телеграммы не соответствует полномочиям железнодорожного оператора, потому что ни в Грузии, ни в Азербайджане такой оператор не может сам принимать решение об ограничении транзитных грузов. От имени компании Old Line Georgia я направил руководству АЖД два письма, в которых просил принять меры против самоуправства чиновников. Но до сегодняшнего дня ответа так и не получил», - говорит бизнесмен. После всех этих попыток Х.Мамедова была все же достигнута устная договоренность об отправке груза, но к тому времени у компании уже истек срок лицензии. Тем не менее эта устная договоренность с АЖД подтверждает, что утверждения о том, что правительство Грузии лимитирует ввоз подобных грузов в страну, по меньшей мере, неубедительны. «В ходе переговоров заказчика с руководством «Грузинских железных дорог» было четко заявлено, что никаких официальных указаний о недопуске таких товаров в страну не было», - отмечает бизнесмен.

Обеспокоенный тем, что опасный химикат находится под открытом небом в астаринском терминале в контейнерах, не предназначенных для длительного хранения, что может привести к опасным последствиям, Хикмет Мамедов обратился к своему бизнес-партнеру, несмотря на то, что в данный момент находится с ним в конфликтных отношениях, и предложил, чтобы азербайджанская компания Old Line Trading приняла этот груз для последующей доставки в Грузию. Однако ее исполнительный директор Мехман Рашидов решительно отказал в подобной операции. «Хотя они могли принять товар по договору купли-продажи, а затем продать его покупателю. Просто, пользуясь тем, что из-за груза серной кислоты я попал в сложное положение, бывший компаньон Эмиль Гулиев хочет отомстить мне, делая все, чтобы я понес убытки. Даже несмотря на то, что так он причиняет ущерб и себе. А все потому, что по результатам служебной проверки я отстранил его от руководства компанией. Тем не менее Гулиев продолжает владеть долей в ней, и созданное им препятствие наносит ущерб не только мне, но и ему самому», - объясняет бизнесмен. Здесь следует отметить, что Old Line Trading не участвует в покупке и продаже опасных грузов. Другими словами, в нынешней ситуации бывший партнер Мамедова не обязан принимать на себя заботу о грузе, хотя в то же время он не может не понимать, что затягивание с его переброской крайне рискованно. Таким образом, из-за конфликта между партнерами и бездействия экспедитора 110 тонн опасных химикатов застряли на терминале в Астаре, что представляет реальную угрозу для окружающей среды и людей. Что говорит ADY Express? Поскольку контейнеры с серной кислотой предназначены лишь для транспортировки, а не для длительного хранения, существует риск испарения вещества, если оно еще какое-то время будет находиться в условиях повышенных летних температур под открытым небом. Не исключено также, что в контейнеры попадет дождевая вода, что может вызвать непредсказуемую реакцию. И кто тогда будет нести ответственность за опасные последствия? Удивляет и то, что АЖД, пусть и формально, но все же признав, что никаких ограничений с грузинской стороны для транзита груза нет, никак не реагирует на самоуправство компании ADY Ekspress, которая является оператором железнодорожного терминала в Астаре.