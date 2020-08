Кому принадлежит груз?

Напоминание о произошедшем в ливанской столице не случайно. Как оказалось, и в Азербайджане на границе с Ираном на Астаринской таможне под открытым небом и солнечными лучами тоже хранится опасное химическое вещество, обладающее эффектом бомбы – серная кислота. Хозяин груза не может доставить его заказчику в Грузию, потому что ОАО «Азербайджанские железные дороги» отказывается его транспортировать.

Рискованный груз – собственность уже знакомого читателям по нашим публикациям человека. Это владелец пакета акций ООО Old Line Trading Хикмет Мамедов, который, по его словам, из-за финансовых махинаций своего бизнес-партнера Эмиля Гулиева вынужден был обратиться с иском на него в суд. Об этом haqqin.az рассказал в предыдущем материале о неприглядных делах некоторых руководителей ООО Old Line Trading.

Х.Мамедов утверждает, что в середине июня этого года компания Old Line Georgia, оплатив товар продавцу в Иране, договорилась с ООО One Touch Trade and Logistics о транспортировке 110 тонн серной кислоты через Азербайджан в Грузию. Согласно соглашению, груз должен был быть принят на железнодорожном терминале в Астаре и до 30 июня доставлен в Грузию. Затягивать с этой торговой операцией было нельзя, поскольку срок полученной компанией Old Line Georgia лицензии на переправку опасного груза в Грузию для одного из крупнейших предприятий к 30 июня истекал. К тому же клиент остро нуждался в этом химикате – на складах его почти не осталось.

Груз поступил из Ирана на терминал в Астаре, где был принят и помещен в контейнеры. Однако потом его хозяину сообщили, что ОАО «Азербайджанские железные дороги» (АЖД) отказывается этот груз перевозить, потому что грузинская сторона не хочет его принимать.

Хикмет Мамедов немедленно оповестил заказчика о возникшей проблеме. В ответ получил от клиента возмущенное послание, в котором он упрекал компанию в срыве сроков доставки товара и утверждал, что власти Грузии не вводили никаких ограничений на ввоз товаров в страну, на что ссылался экспедитор.