"Да, к сожалению, это правда. Тест показал, что у Юлии Владимировны COVID-19. Состояние оценивается как тяжелое. Температура до 39. Борется", - написала Сорока в своем Facebook, передает РИА Новости.

* * *

Лидер партии "Батькивщина", депутат Верховной рады Украины Юлия Тимошенко, а также другие члены ее семьи, заразились коронавирусом. Об этом сообщило агентство РБК-Украина.

По данным источника агентства, вместе с Тимошенко коронавирусом заразились и ее дочь Евгения с мужем Артуром Чечеткиным.

Где и когда заразилась Тимошенко - пока не известно. Также неизвестно, в каком состоянии она пребывает и как проходит лечение.