У Юлии Тимошенко коронавирус: состояние тяжелое обновлено 14:26
Пресс-секретарь Юлии Тимошенко Марина Сорока подтвердила информацию, что экс-премьер Украины заболела коронавирусной инфекцией.
"Да, к сожалению, это правда. Тест показал, что у Юлии Владимировны COVID-19. Состояние оценивается как тяжелое. Температура до 39. Борется", - написала Сорока в своем Facebook, передает РИА Новости.
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Лидер партии "Батькивщина", депутат Верховной рады Украины Юлия Тимошенко, а также другие члены ее семьи, заразились коронавирусом. Об этом сообщило агентство РБК-Украина.
По данным источника агентства, вместе с Тимошенко коронавирусом заразились и ее дочь Евгения с мужем Артуром Чечеткиным.
Где и когда заразилась Тимошенко - пока не известно. Также неизвестно, в каком состоянии она пребывает и как проходит лечение.