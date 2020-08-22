В Азербайджане почтили память погибших в Товузских боях фото
Состоялись церемонии поминовения военнослужащих, погибших во время боевых действий на участке Товузского района армяно-азербайджанской государственной границы.
Как сообщили в пресс-службе Минобороны, группа военнослужащих, посетив могилы генерал-майора Полада Гашимова, полковника Ильгара Мирзоева и других шехидов, возложила венки и цветы, почтила память погибших.
В мероприятиях, проведенных в разных регионах страны, приняли участие члены семей шехидов, их сослуживцы, представители местных органов исполнительной власти, госструктур, общественных организаций и ветераны.