Бывшему главе Билясувара продлили срок ареста

На заседании под председательством судьи Шахина Абдуллаева было объявлено решение, согласно которому арест обвиняемого Махира Гулиева продлен еще на три месяца.

Напомним, 29 апреля спецназ Службы государственной безопасности провел операцию в Исполнительной власти Билясувара, в ходе которой были задержаны глава района Махир Гулиев и его заместители. Махира Гулиева, его заместителей и высокопоставленных чиновников района обвиняют в коррупции. В частности, глава района присвоил деньги, выделенные для малоимущих граждан, а также вымогал крупные средства у местных бизнесменов. За злоупотребление служебным положением, неоднократное получение взяток и присвоение бюджетных средств Махир Гулиев привлечен к уголовной ответственности по соответствующим статьям УК Азербайджана, решением суда в отношении него избрана мера пресечения в виде ареста.