"Сроки реализации контракта уже по готовности наших партнеров окончательно решить процедурные вопросы с финансированием этого проекта", - пояснил Михеев.

"Контракт подписан", - сказал Михеев, отвечая на соответствующий вопрос. Он уточнил, что сейчас идет обсуждение "финансовой модели исполнения контракта."

Контракт на поставку второго комплекта С-400 в Турцию уже подписан, идет обсуждение финансовых условий исполнения контракта, сообщил журналистам в воскресенье глава Рособоронэкспорта Александр Михеев на форуме "Армия-2020", передает ТАСС.

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Контракт с Турцией на поставку дополнительной партии систем ПВО С-400, вероятно, будет подписан в следующем году, сообщил глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов.

По его данным, Россия уже поставила Турции системы С-400 на $2,5 млрд, этот контракт стал первым подобного масштаба в страну НАТО.

«Думаю, что до конца года не подпишем», — цитирует Интерфакс Чемезова.

На вопрос о возможном подписании нового контракта с Турцией на С-400 в следующем году он ответил: «Вероятно».