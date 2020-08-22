Кличко: в Киеве тревожная ситуация с коронавирусом

"Сегодня, в воскресенье, я вышел со срочным брифингом, потому что ситуация с распространением вируса в столице тревожная. За прошедшие сутки в Киеве 307 случаев заболевания коронавирусом! 18 из них – у детей. Такого количества выявленных больных в сутки у нас еще не было", – цитирует Корреспондент.net киевского мэра.

В Киеве сложилась непростая и тревожная ситуация с распространением коронавируса COVID-19. Об этом сказал мэр украинской столицы Виталий Кличко во время срочного брифинга в воскресенье.

По его словам, среди заболевших 152 женщины в возрасте от 18 до 90 лет, 6 девочек – от шести до 14 лет. А также 137 мужчин в возрасте от 19 до 88 лет и 12 мальчиков от двух месяцев до 15 лет. Заболели, в частности, восемь медиков.

"...Я не хочу никого пугать, но ситуация непростая! Мы не должны допустить инфекционного взрыва и коллапса медицины. Мы не должны допустить возвращения к строгим ограничениям и глубокому экономическому кризису", – подчеркнул Кличко.

Мэр Киева призвал киевлян и всех украинцев понять степень угрозы и прекратить вести себя, будто коронавируса нет: "Если мы не хотим вернуться к строгому карантину, чтобы снова остановился общественный транспорт, закрылись детские сады, а бизнес сидел по домам... будете сознательны и осторожны".