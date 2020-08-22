ВОЗ о второй волне пандемии: Не факт, что она придет

"Вторая волна? Не факт, что она придет, и в любом случае мы можем ее избежать. Сегодня мы имеем все инструменты для этого", - цитирует РИА Новости известного итальянского специалиста.

Второй волны COVID-19 возможно избежать, на сегодняшний день медицинские власти располагают для этого всеми необходимыми инструментами, заявил помощник главы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по стратегическим инициативам Раньери Гуэрра в интервью, опубликованном газетой Corriere della Sera.

Комментируя ситуацию с увеличением новых случаев заражения коронавирусом в Италии, Гуэрра заявил, что оно в том числе связано с улучшением и расширением диагностики. Однако специалист особо отметил риск увеличения клинических случаев и подчеркнул, что многое зависит от степени защищенности, в частности, пожилых людей в медучреждениях, куда они госпитализированы.

Гуэрра также напомнил важность отслеживания любых симптомов и предостерег от недооценки бессимптомного течения коронавирусного заболевания, пишет Sputnik.

Кроме того, с началом учебного года неизбежен рост новых случаев заражения, поскольку практически невозможно предотвратить физические контакты между учащимися, отметил итальянский эксперт. При этом ученые до сих пор не установили, насколько велика способность детей распространять инфекцию, и данный вопрос будет обсужден на конференции ВОЗ 31 августа, добавил Гуэрра.