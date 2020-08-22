Наказаны еще 17 участников свадьбы Мехтиева

Как сообщили в МВД, за нарушение требований особого карантинного режима 17 человек оштрафованы на 400 манатов согласно статье 211 Кодекса об административных проступках.

За участие в свадьбе внучки президента Национальной академии наук Азербайджана Рамиза Мехтиева оштрафованы еще 17 человек.

Напомним, 18 августа в загородном доме в поселке Новханы состоялась свадьба внучки президента Национальной академии наук Азербайджана академика Рамиза Мехтиева. Распространенные кадры торжества вызвали большой ажиотаж в СМИ и соцсетях.

Накануне решением суда Апшеронского района родители невесты и жениха - зять Рамиза Мехтиева, бывший депутат И.Алиев и его сват Р.Мустафаев были арестованы на 15 суток. Суд признал их виновными по статье 211.1 Кодекса об административных проступках (нарушение противоэпидемического режима, санитарно-гигиенического и карантинного режимов).

Кроме того, бывший ректор Бакинского государственного университета Абель Магеррамов, экс-министр связи и высоких технологий Али Аббасов, директор филармонии Мурад Адыгезалзаде, его супруга Айсель Адыгезалзаде, депутат Милли Меджлиса Сиявуш Новрузов, омбудсмен Сабина Алиева были оштрафованы за участие в свадьбе на 400 манатов.