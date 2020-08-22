Министр обороны Беларуси: нарушители порядка возле памятников войны будут иметь дело с армией видео
"Категорически предупреждаю, в случае нарушения порядка и спокойствия в священных местах вы дело будете иметь не с милицией, а с армией", - заявил министр обороны Республики Беларусь Виктор Хренин, сообщает БелТА.
"В последней войне Беларусь потеряла каждого третьего. Практически была стерта с лица земли. В знак памяти, скорби и печали на нашей земле установлены тысячи мемориалов и памятников. И они для нас священны. Наши люди к ним ходят помолиться и возложить цветы. Мы не можем сегодня спокойно смотреть, как под флагами, под которыми фашисты организовывали массовые убийства белорусов, русских, евреев, представителей других национальностей, в этих священных местах проходят акции. Мы этого допустить не можем", - сказал белорусский министр обороны.