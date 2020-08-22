Навальному присвоили статус «гостя канцлера» Германии

Российский оппозиционер Алексей Навальный проходит лечение в берлинской клинике «Шарите» в статусе «гостя канцлера» Германии Ангелы Меркель. Об этом сообщил корреспондент немецкого телеканала ZDF со ссылкой на МВД Германии.

Особый статус был присвоен Навальному не по политическим причинам, а чтобы обеспечить ему максимальную защиту со стороны полиции, отмечает ZDF.

Находящийся в коме Алексей Навальный был доставлен в берлинскую клинику «Шарите» в субботу. Ожидается, что лечащие политика врачи сделают официальное заявление о его состоянии не раньше понедельника.

В рамках «маскировочной тактики» посадка самолета с Навальным специально была заявлена не в том аэропорту, в котором в итоге произошла, сообщал Bild.