В России показали «самое страшное оружие против танков»

В ходе осмотра экспозиции бронетанковой техники на форуме «Армия-2020» российскому премьер-министру Михаилу Мишустину показали боевую машину поддержки танков (БМПТ) «Терминатор», передает ТАСС.



По словам министра обороны РФ Сергея Шойгу, это «самое страшное оружие против танков». «Мощнейшая машина, мы ее приняли на вооружение в позапрошлом году. Мы провели испытания - конечно, против танков, по-моему, сильнее и страшнее оружия нет», - сказал Шойгу Мишустину.

Российскому премьеру показали также зенитный ракетный комплекс (ЗРК) «Бук-М3», основные боевые танки Т-90М и Т-80БВМ, самоходный миномет «Дрок» на базе бронированного автомобиля «Тайфун-ВДВ» К-4386, боевую машину пехоты (БМП) «Армата» Т-15 с боевым модулем «Кинжал».