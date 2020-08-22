В 8-м туре шахматной Олимпиады сборная Азербайджана уверенно победила команду Норвегии – 5,5:0,5.

С 12 очками наша команда занимает 2-е место, опережая по дополнительным показателям Венгрию. Лидирует Украина, у которой 13 очков. По 11 очков у Казахстана и Испании.

В последнем туре сборной Азербайджана достаточно сыграть вничью с Францией, чтобы попасть в первую тройку и пробиться в плей-офф. Но напомним, что важно занять 1-е место, чтобы не играть в 1/8 финала, а напрямую попасть в четвертьфинал.

* * * 16:02

Cборная Азербайджана по шахматам провела матч 7-го тура на первой в истории онлайн-Олимпиаде.

Наша команда обыграла Испанию со счетом 4:2. Свои партии выиграли Теймур Раджабов, Рауф Мамедов и Гюнай Мамедзаде.