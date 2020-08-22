Олимпиада: Азербайджан разгромил Норвегию и в шаге от выхода в плей-офф обновлено 16:57
В 8-м туре шахматной Олимпиады сборная Азербайджана уверенно победила команду Норвегии – 5,5:0,5.
С 12 очками наша команда занимает 2-е место, опережая по дополнительным показателям Венгрию. Лидирует Украина, у которой 13 очков. По 11 очков у Казахстана и Испании.
В последнем туре сборной Азербайджана достаточно сыграть вничью с Францией, чтобы попасть в первую тройку и пробиться в плей-офф. Но напомним, что важно занять 1-е место, чтобы не играть в 1/8 финала, а напрямую попасть в четвертьфинал.
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Cборная Азербайджана по шахматам провела матч 7-го тура на первой в истории онлайн-Олимпиаде.
Наша команда обыграла Испанию со счетом 4:2. Свои партии выиграли Теймур Раджабов, Рауф Мамедов и Гюнай Мамедзаде.
После 7-го тура Азербайджан занимает в группе «B» 3-е место, имея 10 очков. Лидирует Венгрия, у которой 12 очков. На 2-м месте Украина (11 очков). По 9 очков имеют Казахстан и Испания.
В двух оставшихся турах группового этапа сборная Азербайджана встретится с Норвегией и Францией.
Напомним, что в первый день азербайджанские шахматисты одержали три победы, одолев Нидерланды, Венгрию и ЮАР. Однако вчера наша команда потерпела сразу два поражения – от Украины и Казахстана, сумев обыграть лишь Словакию.
Как известно, сборная Азербайджана выступает в Топ-дивизионе Олимпиады. Тут 40 команд поделены на четыре группы. По три лучшие сборные из каждой десятки выйдут в плей-офф. Победители групп напрямую попадут в четвертьфинал, а сборные, занявшие 2-е и 3-е места, сыграют в 1/8 финала.
По правилам, установленным ФИДЕ, на Олимпиаде в каждой команде должно быть по шесть основных игроков, два из которых обязательно должны быть женского пола. Помимо этого, каждой сборной необходимо заявить шахматиста и шахматистку младше 20 лет.
Основной состав сборной Азербайджана: Шахрияр Мамедъяров, Теймур Раджабов, Гюнай Мамедзаде, Гюльнар Мамедова, Вугар Асадли и Ханым Баладжаева. Резервисты: Рауф Мамедов, Гадир Гусейнов, Тюркян Мамедъярова, Ульвия Фаталиева, Айдын Сулейманлы и Говхар Бейдуллаева. Капитаны - Эльтадж Сафарли и Рагим Гасымов.