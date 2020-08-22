Погода на завтра: пасмурно и прохладно
В понедельник, 24 августа, в Баку и на Апшеронском полуострове ожидается пасмурная погода с переменной облачностью, в основном без осадков, однако ночью и утром местами возможны дожди. Будет дуть умеренный северо-западный ветер, говорится в сообщении Национальной гидрометеорологической службы.
Температура воздуха на Апшероне ночью составит 17-20, днем 23-26 градусов тепла, в Баку ночью 17-19, днем 23-25 тепла.
Атмосферное давление повысится от 758 мм до 762 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха ночью 70-80 процентов.
На пляжах Апшерона будет дуть умеренный северо-западный ветер. Температура морской воды составит 21-23 градуса тепла.
24 августа в районах Азербайджана ожидаются грозы, дожди, местами ливневые, град. Днем в большинстве районов осадки постепенно прекратятся, будет дуть умеренный восточный ветер.
Температура воздуха составит ночью 16-19, днем 22-26, в горах ночью 5-10, днем 11-15 градусов тепла.