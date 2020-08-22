В Беларуси готовят венесуэльский вариант

Оппозиция Беларуси, говоря об уходе президента Александра Лукашенко, реализует венесуэльский сценарий. Как сообщает РИА Новости, об этом сказал глава МИД РФ Сергей Лавров, выступая в ходе молодежного форума "Территория смыслов".

"Переговоры они предлагают с нынешними властями только с одной целью - обсудить условия ухода президента Белоруссии, предлагается так дальше продвигать свои программы. Это примерно так же, как в Венесуэле, когда легитимный президент объявляется изгоем", - сказал Лавров.

В Беларуси продолжаются акции протеста против итогов выборов президента. Выборы состоялись 9 августа. Согласно утвержденным ЦИК итогам, за Лукашенко проголосовали 80,1% избирателей, за его основного оппонента Светлану Тихановскую - 10,12%.