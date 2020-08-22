За прошедшие сутки от коронавируса в Азербайджане скончались три пациента с положительными тестами на COVID-19. Об этом haqqin.az сообщили в Оперативном штабе при Кабмине.

Отметим, что до сегодняшнего дня в Азербайджане выявлено 35 274 факта заражения коронавирусной инфекцией. 32 993 пациента вылечились, 518 - скончались, 1 763 - продолжают лечение в больницах особого режима.

За последние сутки проведено 5 432 теста на коронавирус, всего - 873 777.