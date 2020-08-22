Шойгу: Россия и Иран наращивают сотрудничество

Сотрудничество РФ и Ирана последовательно развивается и постепенно восстанавливается после ограничений, введенных в связи с пандемией коронавируса COVID-19. Об этом сказал министр обороны России Сергей Шойгу на встрече со своим иранским коллегой Амиром Хатами.

"Иран - стратегический партнер России. Отношения между нашими странами отличают высокий уровень доверительного политического диалога и взаимопонимание. В настоящее время российско-иранское сотрудничество продолжает последовательно развиваться", - цитирует ТАСС российского военного министра.

Шойгу также подчеркнул, что, несмотря на сложную ситуацию в связи с пандемией коронавируса, контакты Москвы и Тегерана "остаются достаточно интенсивными": "Эпидемиологическая ситуация понемногу нормализуется. Возвращаемся к проведению значимых многосторонних мероприятий".