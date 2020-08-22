Руфата Гасанова назвали лучшим на европейском кинофестивале

Фильм режиссера Руфата Гасанова впервые в истории азербайджанского кино получил престижную премию одного из крупнейших европейских кинофестивалей «Сердце Сараево» в номинации «Лучший режиссер».

Как сообщает haqqin.az со ссылкой на сайт фестиваля, за номинацию боролись известные мастера кино из Франции, Греции, Германии, Бельгии, Хорватии и других стран, но единогласным решением жюри во главе с лауреатом премии «Оскар» Мишелем Хазанавичусом победа была присуждена молодому азербайджанскому кинорежиссёру Руфату Гасанову за фильм «Остров внутри».

Ведущие европейские киноиздания особо отмечают специфический киноязык и уникальный взгляд азербайджанского режиссёра, по-своему раскрывающего внутренний мир киногероя - шахматного гроссмейстера Сеймура Таирбекова в его мучительном поиске себя в отношениях с миром, с людьми.